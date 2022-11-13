الأحد 13 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق دهس عاملًا وتسبب فى مقتله بالبدرشين

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، حبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجية له تهمة الإصطدام بعامل والتسبب في مقتله حال مروره بالطريق الأوسطي بالبدرشين.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة عن أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى بالطريق الأوسطي بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء محاولة عبور أحد الأشخاص الطريق أطاحت به سيارة مسرعة مما تسبب في وفاته، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفي البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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