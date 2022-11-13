الأحد 13 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إحالة أوراق متهم «قتل صديقه وقطّعه بصاروخ» إلى المفتى

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، بإحالة أوراق عامل؛ لاتهامه بقتل صديقه باستخدام مسدس، ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء، ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.

وقررت المحكمة، تغريم الطبيب الشرعي "هاني. ع"، مبلغ 200 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالحضور، وندب المحامي صاحب الدور وتسليمه صورة من القضية للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حامد. ع. م"، 28 سنة، عامل قتل المجنى عليه "محمود زين العابدين عبدالله"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وذخائر "مسدس" موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضًا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتي سفر، خرطوم مياه"، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائهما بمجرى مائي للتخلص منها، قاصدًا من ذلك قتله.

وتابع أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سابق الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدرًا ووصفًا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "محمود زين العابدين عبدالله عبدالله".

كما أحرز سلاحًا ناريًا مششخن "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أدوات "صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

نطق بالحكم مفتي صديق صاروخ كهربائي برا الخيمة إحالة صاروخ قطع جثته

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