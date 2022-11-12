فى حادثين متفرقين .. مصرع وإصابة 7 أشخاص بالبحيرة

وقع، مساء اليوم السبت، حادثي سير بمركزي أبو حمص ورشيد بالبحيرة، وقد أسفرا عن مصرع شخص فيما أصيب 6 أشخاص آخرين بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

انتقل رجال الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادثين وتم اتخاذ كل الإجراءات حيال الحادثين.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل بطريق "القاهرة- الإسكندرية الزراعي" دائرة مركز أبو حمص.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين، حيث تم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام بأبو حمص تحت تصرف النيابة العامة وكذلك نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة خلاط اسمنت بطريق البوصيلي دائرة مركز رشيد، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص تم نقلهم لمستشفى رشيد المركزي لعلاجهم.