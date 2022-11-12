السبت 12 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الهيروين» يقود عاملًا للسجن المشدد 6 سنوات

جريدة الدستور
ads

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل، وذلك بتهمة ترويج مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر يحيى عبدالرشيد.

وكان أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة،  كشف عن قيام المتهم عامل بحيازة 63 كيس بلاستيكي يحوي مسحوق لجوهر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري وخمس طلقات نارية.

وبمواجهته عقب إلقاء القبض عليه، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته. 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.

ة جنايات شمال القاهرة نيابة غرب القاهرة الهيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

حازم المنوفي: قانون المحال العامة يشمل الكثير من التسهيلات على التجار

جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من اللؤلؤ والمشغولات الفضية

«التضامن»: زيادة التعويضات لضحايا «مينى باص الدقهلية» إلى 100 ألف جنيه

الملا يزور جناح مبادرة السعودية الخضراء على هامش قمة المناخ

رئيس جهاز شئون البيئة: المبادرات تهدف للتحفيز على تغيير سلوكيات البشر إيجابيًا

ألمانيا: الاتحاد الأوروبى سيفرض عقوبات جديدة على إيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

لنفعل العدل ولا نتكلم عنه

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

حسين دعسة

6 قرارات أممية متعلقة بالأرض الفلسطينية والحرم القدسى والجولان السورية

حسين دعسة

الملك عبدالله الثاني في قمة المناخ.. صوت السلام الأخضر.. ماذا أزمة المياه في الأردن؟

ماجد حبته

السيسى.. وابتسامة بيلوسى!

د.كريمة الحفناوى

العدالة المناخية والمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى

صفاء النجار

البحث عن مرآة

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: نحتاج إلى عدة سنوات لإمداد الغاز الطبيعى إلى أوروبا

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية