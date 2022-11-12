«الهيروين» يقود عاملًا للسجن المشدد 6 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل، وذلك بتهمة ترويج مخدر الهيروين، وحيازة سلاح ناري بمنطقة منشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي وعضوية المستشارين محمد أحمد سالمان وسامح عبدالرحمن وأمانة سر يحيى عبدالرشيد.

وكان أمر الاحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة، كشف عن قيام المتهم عامل بحيازة 63 كيس بلاستيكي يحوي مسحوق لجوهر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري وخمس طلقات نارية.

وبمواجهته عقب إلقاء القبض عليه، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.