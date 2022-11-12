تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في شبرا الخيمة إلى الغد

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل نظر قضية اتهام عامل بقتل صديقه باستخدام مسدس، ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي، واستولى على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لجلسة غد الأحد لسماع دفاع المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب وحامد حجازي

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم اول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "ح . ع"، عامل قتل المجنى عليه "م . ز"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر "مسدس" موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا أستقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتين سفر، خرطوم مياه"، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائها بمجري مائي للتخلص منها، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات .

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخري تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالق الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "م . ز"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح ناري مششخن "مسدس" بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أداوت "صاروخ كهربائي، حقائب بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه"، ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.