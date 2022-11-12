السبت 12 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة قاتل صديقه بشبرا الخيمة

حبس متهم
حبس متهم
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تستكمل محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية اليوم السبت، محاكمة عامل لاتهامه بقتل صديقه باستخدام مسدس، ثم قطع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها بحقيبتي سفر وألقى بها بمجرى مائي، واستولى على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب. 

كشف  أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم "حامد ع م"، 28 سنة، عامل قتل المجنى عليه محمود زين العابدين عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح ناري وذخائر "مسدس" موضوع الاتهام التالي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا أستقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار أداة "صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقيبتي سفر، خرطوم مياه"، موضوع الاتهام الرابع لتقطيع جثمان المتوفي، وإخفاء معالم جريمته وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائها بمجري مائي للتخلص منها، قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات شبرا الخيمة محاكمة عامل قتل مسدس صاروخ كهرباء

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