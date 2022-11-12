روسيا تلفت انتباه الصليب الأحمر إلى انتهاك أوكرانيا للقانون الإنسانى

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر ولفت انتباهها لانتهاكات الجيش الأوكراني للقانون الإنساني الدولي.

عقد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اجتماعا مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر ولفت انتباهها لانتهاكات الجيش الأوكراني للقانون الإنساني الدولي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع الذي عقد في جينيف: "تم بحث الجوانب ذات الأولوية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين وحماية أسرى الحرب في سياق عملية عسكرية خاصة.

وأضافت: "تم لفت انتباه إيغر إلى استمرار الاستفزازات والانتهاكات المنتظمة للقانون الإنساني الدولي من جانب القوات الأوكرانية. وتطرقوا إلى أنشطة اللجنة الدولية في روسيا، بما في ذلك مراعاة انضمام مناطق جديدة إلى روسيا".

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق أن جنديا أوكرانيا أسيرا اعترف أثناء استجوابه بقيامهم بقتل رجل طاعن في السن من سكان ماريوبول لأنه أعرب عن دعمه لروسيا، وكذلك تعذيب مدنيين آخرين.