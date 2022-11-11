الجمعة 11 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز صاحب مصنع أسلاك كهربائية بدون ترخيص فى البساتين

حبس
حبس
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قررت النيابة العامة، حجز صاحب مصنع، 24 ساعة على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه وبحوزته أسلاك كهربائية بدون ترخيص بمنطقة البساتين، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش التجاري.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "مسئول عن مصنع أسلاك كهربائية- كائن بدائرة قسم شرطة البساتين" لإدارته المصنع بدون ترخيص، وقيامه بتصنيع أسلاك الكهرباء مستخدمًا خامات رديئة، ومجهولة المصدر غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المصنع المشار إليه على "15,000متر أسلاك كهربائية- 150 كيلو سلك نحاس شعر- 375 كيلو كسر بلاستيك.. وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها"، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمًا خامات رديئة، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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