حبس عاطل حاول ترويج الحشيش في الشروق

قررت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطل بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الشروق، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحريات الأمنية حول الواقعة.

كان قسم شرطة الشروق قد تلقى معلومات، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم،.

وبتكثيف التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على" كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام، 5000 جنيه من متحصلات تجارته، وهاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.