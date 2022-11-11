الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيت ميدلتون تتألق بمعطف زيتونى «صور»

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في معطف زيتونى بقيمة 369 جنيهًا إسترلينيًا من ماركة Hobbs- ولكن يمكن للفتيات الحصول على إطلالتها بالعديد من الطرق، وهذا ما يتم ذكره خلال السطور التالية.

زارت أميرة ويلز مركزًا للأطفال في هيلينجدون، وتم التقاط صور لها وهي ترتدي معطفًا طويلًا من اللون الأخضر الداكن مع فستان أخضر زيتوني برقبة السلحفاة، وحقيبة متناسقة مع حذاء بكعب عالٍ.

قامت كيت ميدلتون، 40 عامًا، بالزيارة للتعرف على الصحة العقلية للأم والتحدث مع الموظفين الذين يعملون مع الأمهات الضعيفات في المجتمع. 

خرجت مرتدية معطفا زيتونيا غامقا بقيمة 369 جنيهًا إسترلينيًا من Hobbs ، وارتدت تحته فستانًا كاكيًا برقبة سلحفاة، جنبًا إلى جنب مع حقيبة Jimmy Choo بقيمة 625 جنيهًا إسترلينيًا باللون الأخضر الغامق وأقراط متدلية من اللؤلؤ بقيمة 550 جنيهًا إسترلينيًا من المصممة Kiki McDonough لتتصدر نظرة.

المعطف، معطف طويل بحزام من صوف الكشمير Lori ، مستوحى من التصميم العسكري، وقد تمت تسميته بقطعة "خالدة" - إنه بالتأكيد يتناسب مع أي مظهر تقريبًا، كالعادة، كيت لديها ضربة ناعمة وجافة وعين سموكي محايدة مميزة.

هناك صور عديدة للحصول على إطلالة كيت ميدلتون

معطف كاكي بحزام من River Island

يبلغ سعره 76 جنيهًا إسترلينيًا، يجسد هذا معطف Kate الذي تم تجميعه، بينما يأتي في نفس الظل الأخضر الأسود تقريبًا.

معطف من الصوف المانجو

 هذا المعطف يأتي بسعر 199 جنيهًا إسترلينيًا.

معطف كارين ميلن من الصوف الإيطالي المريح

 بقيمة 295.20 جنيه إسترليني سوف يتناسب تمامًا مع ملابسك الشتوية.

 

معطف ماسيمو دوتي بياقة

سعره 299 جنيهًا إسترلينيًا، يمكنك الحصول على مظهر غير رسمي أكثر قليلاً لمظهر كيت مع هذا النهج الأقل تفصيلاً.

 

 

معطف من الصوف المحجوز

يبلغ سعره 99 جنيهًا إسترلينيًا للحصول على مظهر أكثر جرأة.

كيت ميدلتون معطف زيتون أميرة ويلز معطف زيتوني غامق لمظهر كيت

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وائل لطفي

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