الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إسبانيا تعلن أنها سترسل إلى أوكرانيا منظومتَى دفاع جوى إضافيتين

أوكرانيا
أوكرانيا
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أعلنت الحكومة الإسبانية، أنها ستُرسل إلى أوكرانيا منظومتَي "هوك" للدفاع الجوي، لتُضاف إلى أربع قاذفات صواريخ سبق أن أرسلتها لكييف لمساعدتها في التصدي للصواريخ الروسية.

 

وقالت وزيرة الدفاع مارجاريتاروبلس في لقاء مع الصحافة إن "قاذفتَين إضافيتين ستُرسلان، لأن هذا ما طلبه بالتحديد منّا" حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمساعدة أوكرانيا التي تواجه هجومًا روسيًا منذ فبراير.

 

وكانت مدريد أعلنت مطلع نوفمبر، إمداد كييف بمنظومات دفاع جوي مضادة للصواريخ بينها أربع قاذفات صواريخ "هوك" ومنظومة "أسبي".

 

وأوضحت روبلس: "نحن ملتزمون بشكل صارم (بالوقوف) إلى جانب أوكرانيا لأننا ندرك أنها تمارس حقّها الشرعي بالدفاع عن نفسها، إذ إنها ضحية غزو وحرب وحشية".

 

في وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرج "نحن بحاجة لرؤية كيف سيتطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة"، وذلك في أعقاب الإعلان الروسي عن الانسحاب من مدينة خيرسون.

 

وأضاف ستولتنبرج، في تصريح للصحفيين في أعقاب محادثات في روما مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني "لكن ما هو واضح هو أن روسيا تتعرض لضغوط هائلة وإذا تخلت عن خيرسون فسيكون ذلك انتصارًا آخر لأوكرانيا".

 

ورأى أن الحرب في أوكرانيا تعتبر تحديا للأمن الأوروبي، لأن الرئيس بوتين يشن حربًا "عدوانية وحشية".

 

وتحدث عن دعم غير مسبوق يقدمه الناتو، بما في ذلك إيطاليا، والذي يحدث فرقًا في ساحة المعركة يوميا ويظل حيويًا وأساسيًا لتقدم أوكرانيا.

 

فيما أشارت رئيسة الحكومة الإيطالية إلى أن التلاحم السياسي للتحالف والتزامنا الراسخ بدعم القضية الأوكرانية هما من وجهة نظرنا، أفضل إجابة يمكن أن يقدمها حلفاء الناتو بعزم.

 

بالتزامن، اعتبر مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيل بودلاك، أن الهجوم المضاد في خيرسون فعال وسيتم تحريرها قريباً، متهماً في الوقت عينه روسيا بالسعي إلى تحويل المدينة إلى "منطقة موت".

اسبانيا وزيرة الدفاع الإسبانية أوكرانيا دعم عسكري منظومتي دفاع جوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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