الجمعة 11 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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توقع خبراء الأرصاد الجوية  حول حالة الطقس اليوم الجمعة، أن تستمر حالة عدم الاستقرار، مع نشاط   للرياح على أغلب المحافظات، وتشكل فرص لسقوط الأمطار على بعض أنحاء الجمهورية، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 . 

حالة الطقس اليوم في مصر 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الطقس  اللطيف على السواحل الشمالية مائل للبرودة على كاترين، ويسود الطقس المعتدل على الدلتا حتى شمال الصعيد دافئ على باقي الانحاء نهارًا، بارد  ليلًا على كافة الأنحاء.

و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومثلث حلايب وشلاتين حتى رأس بناس تكون متكاثرة، مع تشكل فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ومثلث حلايب وشلاتين حتى رأس بناس والظهير الصحراوي لمحافظة مطروح.

درجات الحرارة اليوم 

 

المناطق                                 الصغري   |   العظمي

القاهرة                              16°           26°

القليوبية                            16°            26°

الجيزة                               17°            26°

السلوم                               15°            20°

مطروح                             17°             20°

العلمين                             16°.           21°

واحة سيوة.                      16°               22°

الإسكندرية                         21°             22°

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البحيرة                               17°            23°

كفرالشيخ                           15°             24°

دمياط                                17°             22°

بورسعيد                             22°            23°

العريش                              16°             22°

رفح                                   16°             22°

الدقهلية                             16°           23°

الغربية                               16°             24°

الشرقية                              17°            25°

المنوفية                              16°            25°

الإسماعيلية                       17°            24°

القنطرة غرب                     17°.            22°

السويس                            17°            23°

فايد                               17°.           23°

نخل                                  14°            21°

سانت كاترين                  9°          17°

شرم الشيخ                        22°            25°

الطور                               20°            23°

رأس سدر                           19°.           24°

أبو زنيمة                           20°.           23°

أبو رديس                       20°.           23°

دهب                             19°.            25°

نويبع                               22°.            25°

زعفرانة                            19°.            23°

رأس غارب                        18°.           23°

الغردقة                             20°             24°

سفاجا                              20°.            25°

مرسى علم                         20°             27°

بورغالب                           22°.            26°

القصير.                             20°.             26°

رأس بناس                        20°.            29°

شلاتين                           20°             29°

أبورماد                             22°.             28°

حلايب                             21°             29°

رأس حدربة                      20°.            29°

الواحات البحرية                15°.           25°

الفرافرة                            15°.           25°

الداخلة                             14°.          27°

الخارجة                           13°.           27°

الفيوم                              18°             24°

بني سويف                         17°             25°

المنيا                               17°             25°

أسيوط                            15°             27°

سوهاج                             14°             27°

قنا                                  15°              28°

الأقصر                              17°            29°

إدفو                              16°.           29°

أسوان                             16°            29°

الوادي الجديد                  13°            26°

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