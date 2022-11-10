الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طرفى مشاجرة بالرشق بالحجارة بسبب خلاف على ركن سيارة بالجيزة

مشاجرة
مشاجرة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طرفي مشاجرة بالرشق بالحجارة بسبب خلاف على ركن سيارة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في منطقة بولاق الدكرور.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بالرشق بالحجارة وسقوط مصابين بمنطقة بولاق الدكرور.

 وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول 6 أشخاص مصاب منهم 5، وطرف ثان 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات المشاجرة.

وبالتحري تبين قيام شخص من الطرف الثانى بركن سيارته أمام منزل شخص بالطرف الأول، فاعترضه الأخير ومنعه من ركن السيارة أمام منزله فنشبت بينهما مشادة كلامية.

وأضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي تدخل باقي المتهمين لمناصرة ذويهم، وتطورت إلى الرشق بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم لمناقشتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية طرفي مشاجرة ركن سيارة اصابة 5 أشخاص بولاق الدكرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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