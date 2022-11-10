ضمن «حياة كريمة».. السيرة والموال في اليوم الرابع للمسرح المتنقل بالدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه فعاليات قوافل المسرح المتنقل ضمن مبادرة حياه كريمة بثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، في إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، حيث استضافت مدرسة محمد الدسوقي الابتدائية بقرية البساتين مركز اجا قافلة المسرح المتنقل ليومها الرابع على التوالي.

بدأت الفقرات بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم للموهبة ريناد وائل، ثم محاضره بعنوان "دور المرأة الريفية في تنمية المجتمع" حاضرت خلالها دعاء البسيوني، والتي أوضحت أن الاعتراف بدور المرأة في استدامة الأسر والمجتمعات الريفية وتحسين سبل المعيشة الريفية والرفاهية العامة بدأ يزداد، حيث تمثل النساء بنسبة كبيرة من القوى العاملة الزراعية ويسهمن إسهامات كبيرة في الإنتاج الزراعي وإتاحة الأمن الغذائي وإدارة الأراضي والموارد الغذائية، فضلا عن إسهاماتهن في بناء القدرات على التكيف مع المناخ.

تلاها أمسية شعرية شارك فيها شاعر العامية المهندس عزت الجندي بقصائد فى حب مصر وقصائد عن البساتين، تخلل القافلة فقرة غناء جماعي للمواهب من أطفال المدرسة، وفقرة لاكتشاف المواهب،.

- عرض فني لفرقة على مبارك للسيرة والموال

أعقب ذلك عرض فني لفرقة على مبارك للسيرة والموال، وقدمت الفرقة خلالها باقة من أغاني التراث الشعبي منها " مصر يا وادي الأحلام للفنان سيد عبد، العزيز، بشاير بشاير للفنان محمد الطبلاوي، يا حبيبي ياررسول الله للفنان متولى عيد.

وفي الختام كرم مدير مكتبة شبراويش نيابة عن مدير عام فرع ثقافة الدقهلية الشاعر المهندس عزت الجندي بدرع وشهادة تقدير، وذلك بحضور محمد أنور عمدة قرية البساتين باجا، محمد خيرى عمدة قرية شبراويش، ربيع الحسانين مدير مكتبة شبراويش باجا، محمود هاشم مدير بيت ثقافة علي مبارك، ولفيف من الشعراء والمثقفين والأهالي القرية.

تلا ذلك أمسية شعرية شارك فيها شاعر العامية مهندس عزت الجندي بقصائد فى حب مصر وقصائد عن البساتين، تخلل القافلة فقرة غناء جماعي للمواهب من أطفال المدرسة، وفقرة لاكتشاف المواهب، أعقب ذلك عرض فنى لفرقة على مبارك للسيرة والموال قدمت الفرقة خلالها باقة من اغاني التراث الشعبي منها " مصر يا وادي الأحلام للفنان سيد عبد، العزيز، بشاير بشاير للفنان محمد الطبلاوي، يا حبيبي يارسول الله للفنان متولى عيد، وفي الختام كرم مدير مكتبة شبراويش نيابة عن مدير عام فرع ثقافة الدقهلية الشاعر المهندس عزت الجندي بدرع وشهادة تقدير، وذلك بحضور محمد أنور عمدة قرية البساتين باجا، محمد خيرى عمدة قرية شبراويش، ربيع الحسانين مدير مكتبة شبراويش باجا، محمود هاشم مدير بيت ثقافة علي مبارك، ولفيف من الشعراء والمثقفين والأهالي القرية.