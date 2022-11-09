الخميس 10 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع نشوب حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وبيان السبب.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الأربعاء، على حريق داخل شقة سكنية في شارع العشرين منطقة بولاق الدكرور.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

إصابات السيطرة على الحماية المدني حريق شقة سكنية بولاق الدكرور

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وائل لطفي

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