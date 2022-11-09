انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع نشوب حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة، اليوم الأربعاء، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع نشوب حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وبيان السبب.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، الأربعاء، على حريق داخل شقة سكنية في شارع العشرين منطقة بولاق الدكرور.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.