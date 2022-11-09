الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع مبيض محارة سقط من عقار في شبرا الخيمة

اسعاف
اسعاف
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لقي مبيض محارة مصرعه إثر إصابته بنزيف داخلي واشتباه كسر بقاع الجمجمة، وذلك بسبب سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، في شبرا الخيمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة ووفاته، خلال عمله بعقار تحت الإنشاء.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س.م.س" 23 سنة، مبيض محارة، بنزيف داخلي واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ووفاته وذلك بسبب سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط بمسقط العقار، بدائرة القسم.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

شبرا الخيمة سقوط مبيض محارة نزيف داخلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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