الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الحديد فى مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022

الحديد
الحديد
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يهتم المواطنين على كافة المستويات بمتابعة سعر الحديد، خاصة أنه يؤثر على أسعار العقارات كما ينشغل العاملين في مجال البناء والإعمار بمعرفة سعر الحديد كل يوم لارتباطه بتنفيذ مشروعاتهم.

 

وواصلت أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 9-11-2022 ثباتها الملحوظ على مدار الأسبوع الجاري بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي بمتوسط 1900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، على خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية ، ما تسبب فى ارتفاع مدخلات الإنتاج على جميع المصانع بالتزامن مع تراجع الطلب على حديد التسليح بشكل قوي مؤخرا.

 

ويؤكد عدد من منتجي حديد التسليح أن المصانع تعاني من نقص في الخامات نتيجة صعوبة الإفراج الجمركي وتكدس البضائع في الموانئ مؤخراً ، فيما يستقر متوسط أسعار الحديد اليوم عند 19200 إلى 19650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك ، فيما يسعي البعض من المصانع لزيادة التصدير أو توجيه الإنتاج للمشروعات القومية.

 

أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 9 نوفمبر2022

وترصد «الدستور» في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء9-11-2022 :-

سعر حديد عز اليوم
استقر خلال تعاملات اليوم سعر مصنع حديد عز بشكل ملحوظ ليبلغ نحو 19650 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.


سعر حديد بشاي للصلب
ولم يتغير سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ، ليسجل 19600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

 

سعر حديد السويس اليوم
كما شهد سعر حديد السويس ثباتا ملحوظا خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 19550 جنيها تسليم أرض المصنع.


سعر حديد المصريين 
وحافظ سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين على مستوياته عند 19550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

 

سعر حديد الجارحي اليوم
وبلغ سعر مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح نحو 19400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

 

سعر حديد العشري
وواصلت أسعار الحديد اليوم لدي حديد العشري للصلب استقرارها في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 19300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.


سعر حديد المراكبي للصلب
وشهد سعر حديد المراكبي للصلب ثباتا اليوم ليبلغ نحو 19550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

 

سعر حديد الجيوشي للصلب
فيما استقر مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 19200 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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