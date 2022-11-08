الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيديتن بالاختناق فى حريق مخبز بالدقهلية

حريق
حريق
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أصيبت سيدتين بالاختناق من دخان حريق أثناء محاولتهما السيطرة على نيران حريق هائل شب في فرن خبز بلدي مدعم في محافظة الدقهلية.

والتهمت النيران محتويات المخبز بالكامل بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة، وكذلك 22 شيكارة دقيق مدعم، وتبين أن المصابتين هما ابنة مالك المخبز وزوجة ابنه، وأن إصابتهما أثناء محاولتهما إخماد الحريق.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الشال بالمنصورة بنشوب حريق داخل أحد المخابز بالمنطقة. 

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

إخماد الحريق اختناق الحماية المدنية السيطرة على الحريق أمن الدقهلية

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