الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

خلال زيارته لجناح الأزهر بـ«COP27»

وزير التعليم العالي يشيد بجهاز معالجة مياه الصرف الصناعي الصديق للبيئة

جانب من الجناح
جانب من الجناح
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أجرى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بجناح جامعة الأزهر في قمة المناخ “cop27” بمدينة شرم الشيخ، حيث استقبله الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال فرغلي، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر. 

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الجولة بجهود جامعة الأزهر العلمية والبحثية، والتي تعكس أهمية وقيمة البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما شاهده على أرض الواقع من جهاز معالجة مياه الصرف الصناعي الصديق للبيئة، والمعروض في معرض الابتكار الأخضر بمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

وأشار “عاشور” إلى أن الجهاز يعد إنجازًا علميًّا كبيرًا يسهم في حل مشكلة حيوية تعاني منها المجتمعات، خاصة أن الجهاز يعد صديقًا للبيئة؛ لقيامه بمعالجة مياه الصرف الصناعي باستخدام التكنولوجيا الخضراء صديقة للبيئة ومنخفضة ذلك المشروع الفائز من بين عدد كبير من المشروعات التى تقدمت بها الجامعات المصرية، وتم تحكيمها من قبل اللجنة الخاصة بالبحث العلمي والمسئولة عن الجامعات والمراكز البحثية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27.

جدير بالذكر أن المشروع ثمرة تعاون علمي بين جامعة الأزهر وجامعة فريدريك أليكساندر بألمانيا والتي تعد الجامعة الرائدة علميًّا في مجال الابتكار والهندسة، وتم تنفيذ المشروع بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويقدم الجهاز طريقة معالجة فيزيائية صديقة للبيئة ومنخفضة التكلفة وعالية الجودة وغير تقليدية في معالجة مياه الصرف الصناعي للصناعات كثيفة الاستخدام للمياه مما يقدم حلًّا غير تقليدي في تحديات التغير المناخي في مجال المياه.

ويسهم الجهاز في استرجاع وإعادة استخدام نحو 85% من المياه المعالجة مرة أخرى في العمليات الصناعية، ويمنع تلوث البيئة مما يوفر تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، ويحافظ على الموارد المائية، والتى تعد أحد أكبر التحديات التى تواجه مصر والعالم في الوقت الحاضر وفي المستقبل القريب، وتم تجربة الجهاز بنجاح في عدد من مصانع: الورق، والرخام، وإنتاج الكاولين، ومصانع الصلب.

الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي جناح جامعة الأزهر قمة المناخ COP27 مدينة شرم الشيخ الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر

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