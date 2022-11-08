غدا.. نظر طعن المتهمين على الحكم في قضية «اعتناق أفكار داعش الإرهابية»

تصدر المحكمة المختصة، غدًا الأربعاء، الحكم في الطعن المقدم من المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ«اعتناق أفكار داعش الإرهابية»، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، من السجن 3 سنوات حتى السجن 15 سنة.

وصدر ضد المتهمين حكم في هذه القضية، قضى بمعاقبة 168 متهمًا بالسجن المؤبد، وبالمشدد لمدة 15 عامًا لـ36 متهمًا، ومعاقبة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ50 متهما، وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.

تفاصيل تحقيقات النيابة

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة.

كما كشفت عن أن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.