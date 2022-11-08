الإعدام لعامل قتل شخصا بسبب خلافات مالية في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالإعدام شنقا لعامل بتهمة قتل شخص عمدا، بعد ورود رد فضيلة المفتى وإبداء الرأي الشرعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سمير التونى ومحمد عبد الواحد بحيري، وخالد شوقي خميس، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، وحامد حجازى.

كشف أمر الإحالة أن المتهم "م . م " عامل - مقيم مدينة التعاون أول شبرا الخيمة – بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "ح . ب" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض أداة "مطواه" موضوع الاتهام التالي.

وتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات قاصداً من ذلك قتله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة "مطواة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.