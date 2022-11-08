موعد انتهاء مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

تستضيف مصر خلال الأيام الجارية قمة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ بحضور ما يقرب من 190 دولة، بدأ توافدها على مصر الأحد الماضي.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر المناخ COP-27، أمس الاثنين على مستوى القادة، ويشارك في الشق الرئاسي من مؤتمر الأطراف 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات والشخصيات الدولية والخبراء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي ملخص ما حدث في مؤتمر الأطراف COP-27 حتى الآن وموعد انتهائها .

موعد انتهاء COP-27

استضافت مدينة شرم الشيخ أول أمس مؤتمر المناخ الموافق 6 نوفمبر والذي يستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري، وتوافد قادة العالم إلى المؤتمر السنوي الذي يُعد بمثابة اجتماع رسمي للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويشارك في مؤتمر الأطراف الجاري انعقاده في شرم الشيخ 197 دولةً وقعت الاتفاقية الإطارية التي تسمى الأطراف، حيث يجتمع أطراف مؤتمر المناخ للأمم المتحدة لتغير المناخ سنوياً منذ عام 1995، بهدف تقييم التقدم المحرز في التعامل مع التغير المناخي، والتفاوض لمنع التدخل الخطير للأنشطة البشرية على نظام المناخ، ولوضع حدود ملزمة قانوناً لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لكل دولة بمفردها، ولتحديد آلية التنفيذ.

أهداف مصر من مؤتمر المناخ

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي -الاثنين- مؤتمر الأطراف على مستوى القادة داعيا إلى التحرك من أجل إيجاد حلول للمشكلات البيئية، ويُعتبر الهدف الرئيسي من مؤتمر الأطراف وضع حد أقصى لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية والذي يتجه في الوقت الحالي نحو زيادة تبلغ حوالي 2.7 درجة مئوية أو أكثر بحلول نهاية القرن.

وتسعى مصر من خلالها إلى التخلص من ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ لا بدّ من التعاون للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل درجة الحرارة العالمية عن 2 درجة مئوية والوصول إلى 1.5 درجة مئوية، و يتطلب ذلك إجراءات فورية من قِبل جميع الأطراف، لا سيما الدول التي تمتلك الإمكانيات والتي تستطيع أن تكون قدوة يحتذى بها.