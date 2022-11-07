الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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سياسي

محمد حلاوة: الحضور المكثف والقوى لرؤساء الدول فى قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ يبرز دور الدولة المصرية على الصعيد العالمى

جريدة الدستور
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قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ إن الحضور المكثف والقوى لرؤساء الدول فى قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ يبرز دور الدولة المصرية على الصعيد العالمى ومساهمتها القوية فى القضايا الدولية وفى مقدمتها قضايا الانبعاثات الحرارية وإنقاذ الحياة على الأرض ووقف النزاعات


وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى بيان له إلى أن العالم أجمع يتابع موقف الدولة المصرية وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى وجه خلالها رسالة سلام بدعوته إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية وإنهاء تأثيراتها الكارثية على مختلف دول العالم ، وهو ما يعكس دور مصر الحضارى فى العالم والذى يحتم عليها العمل على نشر السلام والتسامح

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الحضور المكثف والقوى لرؤساء الدول فى قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ يبرز دور الدولة المصرية على الصعيد العالمى ومساهمتها القوية فى القضايا الدولية وفى مقدمتها قضايا الانبعاثات الحرارية وإنقاذ الحياة على الأرض ووقف النزاعات والحروب


وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن اللجنة تتابع لحظة بلحظة قمة المناخ العالمية ،التى تحظى بمشاركة وحضور 120 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، مشيرا إلى أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ واكبت قمة المناخ العالمية بمساهمتها فى مناقشة وإقرار قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة ، كما أن اللجنة ستناقش التوصيات الصادرة عن القمة، فيما يتعلق بالصناعة النظيفة ومواجهة الصناعات الملوثة واستخدامات الهيدروجين الأخضر فى المجالات الصناعية وبحث سبل الاستغناء التدريجى عن الوقود التقليدى والكربون فى الصناعة للمساهمة فى تقليل الانبعاثات الحرارية

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن التحدى الكبير أمام الدول النامية الآن لم يعد فقط فى نقص التمويل والاستثمارات للارتقاء بالبنية الصناعية ، وإنما أيضا فى توجيه الاستثمارات نحو الصناعات النظيفة المعتمدة على الطاقة المتجددة والبعيدة عن استخدام الفحم والبترول ومشتقاتهما فى المجال الصناعى

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ فى بيانه إن اللجنة تترقب النتائج والتوصيات بقمة المناخ ، خاصة ما يتعلق باستئناف مناقشة ما تم اعتماده بخصوص تقليل استخدام الكربون فى الصناعة من قمة باريس 2015 إلى قمة جلاسكو 2021، وما تم تفعيله من خطط وسياسات وإجراءات من قبل الشركات الكبرى والدول بهدف تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجيا نحو إزالة الكربون، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش هذه الخطط والسياسات الخاصة بتشجيع وتسهيل الانتقال النموذجي نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة للطاقة.
 

 

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