الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 أشقاء متهمين بقتل شقيقين فى إمبابة

حبس متهمين
حبس متهمين
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تواصل الدائرة 33 بمحكمة جنايات الجيزة، جلسات محاكمة 3 أشقاء تجار مخللات، متهمين بقتل شقيقين بإمبابة، لخلاف على شراكة مخللات.

ترجع أحداث القضية عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي مفاده بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين أسرتين في منطقة المنيرة الغربية وقوع قتلى وجرحى.

وانتقلت قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ مكان الواقعة، وتبين وجود جثتين لشقيقين، نقلتهما سيارة الإسعاف إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لكشف ملابسات القضية واستخراج تصريح الدفن عقب الصفة التشريحية.

تحريات الأجهزة الأمنية، بينت أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات مالية على شراكة محل مخللات.

جنايات الجيزة قتل قسم شرطة إمبابة مديرية أمن الجيزة مشاجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

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