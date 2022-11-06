تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية

أصدرت جهات التحقيق المختصة، الأحد، قرارًا يقضي باستمرار حبس المتهم بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، عن قيام المتهم بشراء العملات الأجنبية، خاصة "الدولار الأمريكى" من المواطنين خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يقوم المتهم المذكور بعمل إيداع بما يعادلها بالجنيه المصرى بحساباتهم البنكية، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل عملية إيداع ، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه.

وذكرت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية الجنيه أمام العملات الأخرى والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وتبين من التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4 ملايين جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.