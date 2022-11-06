الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء التحقيق فى انهيار بئر على موظف بنجح حمادى

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار
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تباشر نيابة قنا التحقيق في حادث انهيار بئر على موظف أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، وذلك عقب نجاح رجال الأمن في انتشال جثته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، الأحد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، من انتشال جثة موظف من محافظة الأقصر، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار فى مزرعة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، شمالى محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص سقطت عليه بئر داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات عن مصرع محمد.أ.ي، موظف من محافظة الأقصر، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة فى نجع حمادي.

الأجهزة الأمنية اللواء إيهاب طه تمكنت الأجهزة الأمنية تنقيب عن الآثار جهزة الأمن جثة موظف داخل مزرعة

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