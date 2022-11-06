بدء التحقيق فى انهيار بئر على موظف بنجح حمادى

تباشر نيابة قنا التحقيق في حادث انهيار بئر على موظف أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، وذلك عقب نجاح رجال الأمن في انتشال جثته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، الأحد، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، من انتشال جثة موظف من محافظة الأقصر، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار فى مزرعة بقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي، شمالى محافظة قنا.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شخص سقطت عليه بئر داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات عن مصرع محمد.أ.ي، موظف من محافظة الأقصر، سقطت عليه بئر أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة فى عرب المناصرة بالغربى بهجورة فى نجع حمادي.