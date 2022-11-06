الأحد 06 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة شخصين فى انهيار سقف بالإسكندرية

اسعاف
اسعاف
ads

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران في انهيار عقار بشارع الحمرا في منطقة محرم بك بالإسكندرية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا يفيد انهيار سقف العقار رقم 3 شارع الحمرا من ميدان الرصافة بمحرم بك، دائرة حي وسط، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ مسئولو الحى رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

تبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من دور أرضي + دور أول علوي وجزء بالدور الثاني، وانهيار سقف حجرة بالدور الأول علوي على سقف حجرة بالدور الأرضي وانهيار السقفين.

أضافت التحريات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 126 لسنة ،1988 وتم عمل محضر عدم تنفيذ القرار محضر شرطة رقم 146 بتاريخ 27/10/1988 وأسفر الانهيار عن مصرع أحد السكان، وتم نقل جثته إلى مشرحة كوم الدكة، وأصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات. 

إصابة ٣ أشخاص التحقيق أصيب اثنين الدور الأرضي الحماية المدنية الدور الأول انهيار سقف جثمان المتوفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

(نوفي) منصة مصرية لحشد التمويلات لمشروعات المناخ

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكى الخاص للأمن الغذائى العالمى يتوجه لمصر للمشاركة فى «كوب 27»

مصرع شخص وإصابة شخصين فى انهيار سقف بالإسكندرية

«تنشيط السياحة»: أفلام دعائية للترويج للمقاصد السياحية خلال COP 27

«المحامين» تنظم محاضرتين حول تأسيس الشركات خلال الدورة الخامسة لمعهد المحاماة

مصرع طالبة إثر دهسها أسفل عجلات قطار فى أسوان

نقابة المحامين: إسقاط القيد عن 2673 عضوًا خلال شهر ونصف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وهو في مصر لأفريقيا.. COP 27.. عن النتيجة؟

لواء.حمدى البطران

أمير ألمانى يزور الشرق

جمال-أسعد

الحوار الدينى

محمد المعموري

ثقافة السلام في المجتمع العربي ومهام سُفَراء السَّلَام العرب..

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

صور

إعادة تدوير المخلفات فى شرم الشيخ لصنع مجسمات جمالية

قمة COP27.. تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء للمنطقة الخضراء (صور)

يا مهوِّن

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد