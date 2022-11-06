مصرع شخص وإصابة شخصين فى انهيار سقف بالإسكندرية

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران في انهيار عقار بشارع الحمرا في منطقة محرم بك بالإسكندرية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ونقل جثمان المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تلقت إخطارًا يفيد انهيار سقف العقار رقم 3 شارع الحمرا من ميدان الرصافة بمحرم بك، دائرة حي وسط، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ مسئولو الحى رفقة قوات الحماية المدنية، وسيارة إسعاف.

تبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من دور أرضي + دور أول علوي وجزء بالدور الثاني، وانهيار سقف حجرة بالدور الأول علوي على سقف حجرة بالدور الأرضي وانهيار السقفين.

أضافت التحريات أن العقار صادر له قرار ترميم رقم 126 لسنة ،1988 وتم عمل محضر عدم تنفيذ القرار محضر شرطة رقم 146 بتاريخ 27/10/1988 وأسفر الانهيار عن مصرع أحد السكان، وتم نقل جثته إلى مشرحة كوم الدكة، وأصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة سير التحقيقات.