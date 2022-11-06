تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالقليوبية لسماع الدفاع

أجّلت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، برئاسة المستشار محمود محمد البريري، نظر محاكمة المتهم بقتل زوجته فى شبين القناطر لجلسة 8 نوفمبر الجاري، لسماع الدفاع.

واستمعت هيئة المحكمة للشاهدة الأولى حمیدة صابر محمدى شلبى، 63 سنة، ربة منزل، ومقيمة بحي الشرقاوي مدينة العبور- الزاوية الحمراء- القاهرة، بأنها حال تواجدها ونجلتها بالبلدة أبلغها حفيدها بنشوب مشادة كلامية فيما بين والدته «المجنى عليها» والمتهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الأخير على المجنى عليها بالسب والضرب، على إثر ذلك قامت الأخيرة بالتوعد له باتخاذ الإجراءات القانونية قبله، ثم تناهى إلى مسامعها تعقب المتهم للمجنى عليها متعديا عليها تارة أخرى، فهمت لاستبيان أمر نجلتها، والتي أبصرتها بمحل الواقعة مسجاة أرضا مغشياً عليها غارقة بدمائها، وبنقلها الى المستشفى فوجئت بوفاتها.

وعزت قصد المتهم من ذلك إزهاق روح المجنى عليها، إثر خلافات سابقة فيما بينهما.