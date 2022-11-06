اليوم.. محاكمة 17 مستريحًا من أسوان

تنظر محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم الأحد، جلسات 17 مستريحًا من أسوان، من بينهم قضية محمود فتحي النجار المعروف إعلاميًا بمستريح السيارات بأسوان، وحصاوى وزعامة، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في محافظة أسوان.

ويواجه محمود فتحي النجار تهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين عن طريق تجارة السيارات على أن يقوم بشراء السيارات من المواطنين بثمن أغلى من ثمنها الحقيقي لكن يدفع ثمنها بعد 3 أشهر من عملية الشراء.

كما تنظر محكمة قنا الاقتصادية، أيضا محاكمة طاهر الحصاوي ووالده وأشقائه، والمعروف إعلاميا بمستريح السيارات والمواشي على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد.

كما تنظر المحكمة، جلسات قضية المتهم أحمد بدري، والمعروف إعلاميا بـ أحمد الزعامة مستريح المواشي بأسوان، هو ووالده بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال المواطنين.