يعتبرالمتغيران المعروفان باسمى BQ.1 وBQ.1.1 هما متحوران لفيروس كورونا الذي اجتاح العالم الفترة الماضية، لذا لا بد من معرفة المعلومات عن المتغيرين الفرعيين وكيف يمكن أن يؤثر كل منهما على الأشخاص.

BQ.1 وBQ.1.1

BQ.1 وBQ.1.1 من بين أكثر من 300 خط فرعي من متغير Omicron المنتشر عالميًا، 95% منها من نسل مباشر لـBA.5 ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

في أوائل شهر يوليو، أصبحت BA.5 البديل المسيطر لفيروس كورونا المنتشر في الولايات المتحدة، ولكن في أكتوبر بدأت تفسح المجال لـBQ.1 وBQ.1.1، فكلاهما يحتوي على طفرات جينية تجعل من الصعب على الجهاز المناعي التعرف على الفيروس وتحييده، هذا يجعلهما أفضل في إصابة الأشخاص على الرغم من مناعتهم من التطعيمات والالتهابات السابقة.

ومع ذلك، تشير الأدلة من فرنسا، حيث تسببت المتغيرات في زيادة عدد الحالات، إلى أنها لا تسبب على ما يبدو زيادة معدلات الاستشفاء والوفيات، وفقًا للدكتور إريك توبول، طبيب مناعة ومدير معهد Scripps Research Translational Institute في لا جولا، كاليفورنيا.

هل ستظل العلاجات مجدية ؟

يقول الدكتور إريك توبول إنه سيتمكن المغتربون الألمان في الصين من الحصول على لقاح BioNTech

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية: تجعل الطفرات في هذين المتغيرين الفرعيين من غير المحتمل أن عقار الأجسام المضادة bebtelovimab اسيكون فعالًا في تحييدهما.

لا يزال الدواء، الذي يستخدم لعلاج COVID-19 الخفيف إلى المعتدل لدى البالغين والأطفال، مصرحًا به لجميع المناطق الأمريكية التي قد تعاني من عدوى من المتغيرات الفرعية الأخرى للفيروس.

تكون علاجات الأجسام المضادة هذه عرضة للتغيرات في الفيروس لأنها تستهدف أجزاء معينة من الفيروس. يتوقع الخبراء أن العلاج الفموي المضاد للفيروسات من شركة Pfizer Inc (PFE.N) ، Paxlovid ، والذي يعمل عن طريق منع إنزيم يحتاج الفيروس إلى تكراره ، من المتوقع أن يظل فعالا.

هل ستظل معززات اللقاح المحدثة تعمل؟

لم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه الإصدارات الجديدة من الفيروس التاجي على السكان في الولايات المتحدة، حيث كان امتصاص المعزز بطيئًا وتم التخلي إلى حد كبير عن التخفيف من COVID مثل الأقنعة والتباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، هناك أدلة مبكرة من شركة Pfizer والشريك الألماني BioNTech SE (22UAy.DE) على أن معززاتهم المحدثة، والتي تستهدف BA.5 و BA.4 بالإضافة إلى الفيروس الأصلي، تزيد من مستويات الأجسام المضادة لمكافحة العدوى ضد المتغيرات الفرعية Omicron، في كبار السن.

أظهرت دراسة أجريت على الدم من ثلاثين بالغًا أن اللقاح زاد من الأجسام المضادة المعادلة ضد مضادات BA.4 / BA.5 Omicron الفرعية بأربعة أضعاف مقارنة بالحقنة الأصلية بعد شهر واحد.