إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالحوامدية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، طرفي مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر ذلك بدائرة قسم شرطة الحوامدية.

كان قد تلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بشارع المعز بالعزبة الشرقية بدائرة القسم

على الفور انتقلت قوة امنية الى موقع البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل خردة وشقيقه وطرف ثان كهربائي ونجليه بسبب خلافات الجيرة ونتج عن المشاجرة إصابة الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثانى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية العام لتلقي العلاج اللازم وسط حراسة مشددة.

تم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.