الجمعة 04 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بشارع السروجي بالعمرانية الغربية.

على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء الى موقع البلاغ و بالفحص تبين نشوب حريق شقة بالطابق الرابع، وحاصر رجال الحماية المدنية النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة مع السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق وحدة سكنية العمرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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السيطرة على حريق شب بوحدة سكنية بمنطقة العمرانية

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