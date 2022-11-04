الجمعة 04 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار النفط ترتفع 4% مع تراجع الدولار وقرب سريان حظر أوروبى

النفط
النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بأكثر من ثلاثة بالمئة مع هبوط الدولار وقرب سريان حظر من الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، بينما ينتظر المستثمرون احتمالات تخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد. 

وعلى الرغم من أن مخاوف الركود العالمي حدت من المكاسب، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.81 دولار، أي 4.02 بالمئة، إلى 98.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1307 بتوقيت جرينتش. ويتجه العقد صوب تسجيل ارتفاع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.
كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.14 دولار، أي 4.7 بالمئة، إلى 92.31 دولار للبرميل، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قدرها خمسة بالمئة.
ويأتي ارتفاع العقدين في ظل تراجع الدولار. ويعزز ضعف الدولار الطلب على النفط، لأنه يصبح أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

- توقعات بتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي

وبينما تؤثر مخاوف الطلب على السوق، فمن المتوقع أيضًا أن تتراجع الإمدادات مع بدء الحظر الأوروبي المرتقب على النفط الروسي وتراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسيتس "التراجع الطفيف في الدولار والحظر المرتقب لمبيعات النفط الروسي من العوامل المساعدة بلا شك، مع تحول التركيز من الركود إلى مشكلات الإمداد".
وتابع قائلًا "لكن المحفز الأساسي هو التقارير التي تفيد بأن الصين قد تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، مما سيشكل دفعة لاقتصادها وللطلب على النفط".

ومن المقرر أن يسري حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر.

اسعار النفط هبوط الدولار الاتحاد الأوروبي النفط الروسي الصين مكافحة كوفيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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