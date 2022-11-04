«الأرصاد»: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحـرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافـة الأنحاء.

وتوقع الخبراء شبـورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وطقس مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على جنوب سيناء، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17

العاصمة الإدارية 26 17

6 أكتوبر 26 18

بنها 26 18

دمنهور 25 18

كفرالشيخ 25 17

المنصورة 26 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 16

الزقازيق 26 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

شلاتين 29 20

الإسكندرية 25 18

العلمين الجديدة 26 17

وادي النطرون 27 17

مطروح 25 15

السلوم 26 16

سيوة 24 11

العريش 25 18

رفح 25 18

الطور 26 19

كاترين 21 12

رأس سدر 28 18

نخل 25 13

طابا 25 19

نويبع 27 20

حلايب 26 21

شرم الشيخ 29 22

الغردقة 30 20

مرسى علم 28 21

الفيوم 27 17

بني سويف 27 16

المنيا 27 15

أسيوط 28 14

سوهاج 28 15

قنا 29 17

الأقصر 30 16

أسوان 30 18

الوادي الجديد 29 17

أبوسمبل 31 18

أبورماد 28 22

رأس حدربة 27 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 36 24

المدينة 33 18

الرياض 28 18

المنامة 28 24

أبوظبي 32 24

الدوحة 29 24

الكويت 29 17

دمشق 23 09

بيروت 25 18

عمان 23 11

القدس 22 12

غزة 25 15

بغداد 29 12

مسقط 30 24

صنعاء 28 06

الخرطوم 38 22

طرابلس 23 15

تونس 19 14

الجزائر 19 11

الرباط 25 14

نواكشوط 36 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 20 04

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 26 14

نيودلهي 32 19

جاكرتا 32 25

بكين 16 02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 16 08

أثينا 22 16

روما 19 09

باريس 11 08

مدريد 18 05

برلين 11 04

لندن 12 10

مونتريال 22 09

موسكو 02 05-

نيويورك 23 17

واشنطن 25 17

أديس أبابا 25 07