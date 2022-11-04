الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم العالى

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامنًا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وقال المركز الإعلامي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنًا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضحت أنَّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة، وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقًا أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وأشار «إعلامي الوزراء»، في بيانه، إلى أنَّ الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة تحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا، دون تحقيق أي أرباح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.