الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم العالى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
ads

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الدولة خصخصة منظومة التعليم العالي تزامنًا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وقال المركز الإعلامي، في بيان له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التعليم العالي تزامنًا مع التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضحت أنَّه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار ملكية الدولة لقطاع التعليم دون أي نية لخصخصته، حيث تلتزم الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف مراحله، مع تقديم خدمات تعليمية متطورة قائمة على ضمان الجودة، وبالمجان لكافة المواطنين على حد سواء دون أي تفرقة، باعتبار التعليم حقًا أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وأشار «إعلامي الوزراء»، في بيانه، إلى أنَّ الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو تقديم برامج تعليمية لتأهيل الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص وتخصصات متميزة تحتاجها سوق العمل محليًا ودوليًا، دون تحقيق أي أرباح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال التشغيل والصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خصخصة منظومة التعليم العالي منظومة التعليم العالي لتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجامعات الأهلية المركز الاعلامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكرم «إى فاينانس» ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى الإسكندرية

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

رابط موقع دعم مصر للخدمات التموينية

محافظ بورسعيد: توافر اللحوم البلدى بسعر 130 جنيهًا بمنافذ مشروع الإنتاج الحيوانى

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الابتدائية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات في مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

مابين وعد بلفور المشؤوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

ماجد حبته

هل يحلّ السلام فى إثيوبيا؟

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة

مواجهات دامية فى القدس وسقوط 3 قتلى برصاص الاحتلال