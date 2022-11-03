الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن شخص توفى فى حادث تصادم 3 سيارات بالواحات

جثة
جثة
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صرحت نيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان شخص توفي في حادث تصادم بين 3 سيارات بالكيلو 75 بطريق الواحات، وذلك بعد إعداد تقرير بظروف وملابسات الوفاة.

كما استعلمت النيابة عن الحالة الشخصية لشخصين آخرين أصيبا في نفس الحادث، وذلك لسماع أقوالهما وكذلك عدد من شهود العيان في الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بالكيلو 75 بطريق الواحات.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام 3 سيارات، وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وإصابة آخرين بجروج متفرقة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الواحات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارات المتصادمة، تمهيدًا لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث.

النيابة العامة الجيزة دفن جثمان شخص حادث تصادم 3 سيارات طريق الواحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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