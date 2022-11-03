الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

المتهمة بقتل «مسنة عين شمس» تمثل جريمتها أمام النيابة

جريدة الدستور
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اصطحب فريق من نيابة شرق القاهرة الكلية، ربة منزل متهمة بقتل مسنة داخل شقتها بمنطقة عين شمس إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية.

وتبين أن المتهمة استدانت مبلغا ماليا من المجنى عليها وسدادها جزءا منه وتعثرها فى سداد باقى المبلغ، وطالبتها المجنى عليها بتسديد باقى المديونية.

وكان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها بدائرة القسم وبها عدة إصابات، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة. 

وبسؤال ابنتها أقرت بأن والدتها تقيم برفقة شقيقها من ذوى الهمم واكتشافها سرقة 2 كيس نقود، هاتف محمول، دفتر مديونات لاعتيادها وضعها داخل ملابسها. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبة الواقعة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

وبمواجهتها اعترف ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

نيابة شرق القاهرة قتل مسنة داخل شقتها منطقة عين شمس

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وائل لطفي

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