الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع رجل وزوجته وطفلهما فى حريق شقة بالشرقية

حريق شقة
حريق شقة
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لقي شخص وزوجته وطفلهما مصرعهم عقب إصابتهم في اندلاع حريق نشب بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثث والتحفظ عليها، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار بوصول "محمود. م. ع"، موظف بالسكة الحديد، وزوجته "شيماء. م. م"، إخصائية اجتماعية، وطفلهما "عمار"، 6 سنوات، مصابين بحالات اختناق وتوفوا في المستشفى بعد ساعات من وصولهم متأثرين بإصابتهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر نشوب حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، وتم التحفظ على الجثث، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 إداري قسم أول الزقازيق.

وحدة سكنية حريق الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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