الخميس 03 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة 2022

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة
ads

يهتم شريحة كبيرة من أصحاب الهمم بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لكونه يمثل أهمية كبيرة لهم في تيسير أمور الحياة من النقل وشراء السيارات المدعمة لهم.

الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط استخراجها

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لـ 1650 حالة بمطروح

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

احتل البحث عن لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022، قوائم الأكثر تداولًا عبر محرك جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة أن هناك العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يسعون لمعرفة المزيد من التفاصيل كارت الخدمات المتكاملة، والذي وفرته الحكومة المصرية لدعمهم.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة 2022

وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من وسائل الدعم التي تٌقدّم للمواطنين المعاقين، وتأتي ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الصحة والسكان، لتقديم العديد من التسهيلات في مجالات إتاحة المسكن، والرعاية الصحية، وتسهيلات وسائل المواصلات للتنقل بأريحية، الحق في ممارسة الرياضة، الالتحاق بالتعليم الدامج.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

  • صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4* 6.
  • شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.
  • التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية، فقط يحتاج مقدم الطلب إلى القيام بالخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع بوابة المجالس الطبية المتخصصة من هنـــا.
  2. الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  3. كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  4. تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام.
  5. الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

أنواع الإعاقات المسموح لها حمل كارت الخدمات المتكاملة 

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.

الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة 2022 أهمية كارت الخدمات المتكاملة 2022 أصحاب الهمم نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

دوري الأبطال: باريس سان جيرمان يهزم يوفنتوس ويصعد في وصافة مجموعته

خبير تحكيمى: ركلة جزاء الزمالك صحيحة ولاعب إنبى يستحق الطرد

مدارس بريطانيا تعتزم نقل الدروس عبر الإنترنت بسبب أزمة تكاليف المعيشة

«القاهرة الإخبارية» ترصد ردود الأفعال الأردنية على كلمة ولى العهد بالقمة العربية

أهالى قرية «حانوت» بالغربية: «حياة كريمة» حولت الحلم إلى واقع نشاهده

مفآجات فى مذكرات البابا تواضروس.. ماذا قال عن محمد مرسى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى