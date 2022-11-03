خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى لكارت الخدمات المتكاملة 2022

يهتم شريحة كبيرة من أصحاب الهمم بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة، لكونه يمثل أهمية كبيرة لهم في تيسير أمور الحياة من النقل وشراء السيارات المدعمة لهم.

الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022

احتل البحث عن لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022، قوائم الأكثر تداولًا عبر محرك جوجل خلال الساعات الماضية، خاصة أن هناك العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يسعون لمعرفة المزيد من التفاصيل كارت الخدمات المتكاملة، والذي وفرته الحكومة المصرية لدعمهم.

أهمية كارت الخدمات المتكاملة 2022

وتعتبر بطاقة الخدمات المتكاملة واحدة من وسائل الدعم التي تٌقدّم للمواطنين المعاقين، وتأتي ضمن المنظومة التي أطلقتها وزارة التضامن بالتعاون مع الصحة والسكان، لتقديم العديد من التسهيلات في مجالات إتاحة المسكن، والرعاية الصحية، وتسهيلات وسائل المواصلات للتنقل بأريحية، الحق في ممارسة الرياضة، الالتحاق بالتعليم الدامج.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

صور شخصية للشخص المتقدم مقاس 4* 6.

شهادة الميلاد و3 صور من أصل الشهادة.

التقرير الطبي الذي يتم إرساله إلكترونيًا بعد إجراء الكشف الطبي.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2022

ومن خلال مجموعة من الخطوات يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة حكومية، فقط يحتاج مقدم الطلب إلى القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة المجالس الطبية المتخصصة من هنـــا. الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة. كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة. تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام. الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.

أنواع الإعاقات المسموح لها حمل كارت الخدمات المتكاملة

1- الشلل الدماغي.

2- الشلل الرباعي.

3- الشلل النصفي الطولي أو السفلي.

4- شلل الأطفال الشديد.

5- الإعاقات المتعددة.

6- البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم).

7- كف البصر.

8- فقد السمع التام.

9- الحالات المتقدمة من ضمور العضلات.

10- الإعاقات الذهنية الشديدة.

11- ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ).

12- اضطراب طيف التوحد.