الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة
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بطاقة الخدمات المتكاملة أحد الادوات التي اتبعتها الدولة لتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين عانوا من التهميش طوال سنوات كثيرة، ومنذ خمس أعوام بدأ اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفئة ووجه الوزارات لتوفير كافة احتياجاتهم.

وبدأت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة في توفير بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفر الكثير من الخدمات لذوي الهمم، ومع فتح باب التسجيل على بطاقة الخدمات المتكاملة تعرض الدستور القصة الكاملة عن هذه البطاقة وكيفية الاستعلام عنها.

 

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

يستطيع ذوي الاحتياجات الخاصة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الدخول عبر رابط وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

ويجب إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على زر الاستعلام لتظهر النتيجة .

 

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط استخراجها

تقديم طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

يستطيع ذوي الهمم الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط على هذا الرابط 

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

ثم إدخال بيانات الطلب واستيفاء الاستمارة حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح، ومنها الرقم القومي  الاسم بالعربية ، تاريخ الميلاد، العنوان، مكتب التأهيل، رقم تليفون المنزل للشخص ذو الإعاقة، ورقم محمول الشخص ذوي الإعاقة، وعدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

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بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا احتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك، وهي أول خطوة لدراسة الحالة. 

سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه، تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، وقم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك، بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم استلام بطاقة الخدمات المتكاملة من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل.

الخدمات المتكاملة حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الاجتماعي الصحة

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وائل لطفي

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