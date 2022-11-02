وزير الخارجية الأسبق: خطاب الرئيس السيسى بالقمة العربية ركز على مفهوم الدولة الوطنية

أكد وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية الحادية والثلاثين المنعقدة بالجزائر، ركز على مفهوم الدولة الوطنية، وعلى أن الاستقرار عامل مهم في ظل الإقليم المضطرب الذي نعيش فيه.

وقال العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم - إن الرئيس السيسي قدم في كلمته خطوطًا استراتيجية واضحة تعالج الكثير من الأمور الملحة المتعلقة بالواقع الذي نعيشه بالمنطقة وفي العالم.

وثمن تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه، على رفض التدخل في الأمور الداخلية للدول العربية، وعلى أن التحديات التي تواجهنا تحتم عملًا عربيًا مشتركًا، لافتًا إلى أن الرئيس كان واضحًا فيما يتعلق بأن العمل العربي المشترك هو أمر ملح وليس رفاهية في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجه منطقتنا.

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية أثبتت أن مصر ترصد مختلف التحديات التي تواجه الوطن العربي ولديها تصورات لمعالجة القضايا الإقليمية شبه المزمنة، وأن السياسة الخارجية المصرية ستعمل بنشاط لمعالجة هذه القضايا.

وتابع العرابي أن كلمة مصر بالقمة أكدت أولوية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحل عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يؤكد ما تمثله تلك القضية من أهمية كبرى في السياسة المصرية.

واختتم وزير الخارجية الأسبق بالتأكيد على أهمية تطرق رئيس الجمهورية في كلمته أمام القادة العرب إلى أزمة "سد النهضة"، حيث قدم الرئيس السيسي، نظرة استراتيجية تهتم أيضًا بأهداف إثيوبيا التنموية، مضيفًا أن تلك الرؤية تتسق مع النهج المصري الحديث في العمل مع إفريقيا وهو ركب التنمية، القائم علي السلام والاستقرار.