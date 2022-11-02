الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص في حادثي سير على الطريق الصحراوي

جريدة الدستور
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أصيب 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، ففى طريق القاهرة - الإسكندرية أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية اللازمة. 

وأصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي بأخرى بمركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لعلاجهم.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 

وادى النطرون الطريق الصحراوي حادث تصادم شرطة النجدة سيارة ميكروباص سيارة ملاكي

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