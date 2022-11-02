الأربعاء 02 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 في حريق شقة بالشرقية

جريدة الدستور
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أصيب 3 أشخاص بحالة اختناق، الأربعاء، إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، في محافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول 3 أشخاص مصابين بحالة اختناق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تعرضهم لاختناق، إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

الشرقية وحدة سكنية حريق اصابة محافظة الشرقية

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