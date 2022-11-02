أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 2-11-2022

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل بشكل يومي، عن أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية، حيث وصل سعر الدولار اليوم الأربعاء الى 23.90 جنيه للشراء، و24 جنيه للبيع.

تفاصيل أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء في بنوك مصر

وصل اليورو إلى 23.71 للشراء، 23.91 جنيه للبيع، بحسب تحديثات البنك الأهلي، والإسترليني يستقر 27.63 جنيه للشراء، 27.87 جنيه للبيع، وصرف الريال يصل الى 6.36 جنيه للشراء، و6.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

ارتفع سعر صرف اليورو بالنسبة للشراء ليسجل 23.9896 جنيه، كما صعد سعر البيع ليسجل 24.0939 ‏جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ارتفع مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري في سعر الشراء، في البنك المركزي المصري ليسجل 6.4181 جنيه للشراء، فيما وصل البيع إلى 6.4464 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي، أمام الجنيه المصري حيث صعد سعر الشراء إلى 6.5671 جنيه، فيما ارتفع البيع عند 6.5949 جنيه، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

ويسجل صرف الدينار الكويتي اليوم بنحو 74.53 جنيه للشراء، و 77.56 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي يستقر عند6.51 جنيه للشراء، و 6.53 جنيه للبيع، بحسب تحديثات البنك الأهلي.

متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء2-11-2022

الدولار الأمريكي 23.90 24.00

الدولار الكندي 17.47 17.67

دولار إسترالي 15.21 15.48

اليورو 23.63 23.89

الجنيه الإسترليني 27.38 27.78

فرنك سويسري 23.85 24.18

ين ياباني 16.10 16.37

اليوان الصيني 3.28 3.31

ريال سعودي 6.33 6.36

دينار كويتي 74.16 77.22

درهم إماراتي 6.49 6.51

ريال قطري 6.10 6.56

دينار بحريني 61.50 60.40

ريال عماني 60.41 62.08

دينار أردني 33.10 33.70

وكان البنك المركزي أصدر حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.