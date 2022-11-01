سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند سعر 6.43 جنيه، بعد أن حقق قفزة قياسية بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساسية، وترك تسعير العملات لسياسة العرض والطلب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وأسعار باقى العملات العربية والأجنبية .

سعر الريال السعودي اليوم

أغلق الريال السعودي تعاملات اليوم على استقرار عند نفس الحدود السعرية التي سجلها خلال جلسة أمس الأثنين، وجاء سعره في أهم البنوك المصرية كالتالي:

سعر الريال السعودى​ في البنك المركزي المصري : 6.4054 جنيه مصري للشراء، و 6.4353 جنيه مصري للبيع .

سجل الريال سعودي في بنك مصر بلغ 6.3866 جنيه مصري للشراء، و 6.4138 جنيه مصري للبيع.

وبلغ في البنك الأهلي المصري، شراء 6.3866 جنيه مصري ، بيع 6.4138 جنيه مصري .

وسجل الريال السعودي ارتفاع قياسي مقابل الجنيه المصري منذ الخميس الماضي بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم في واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 713.75%، وعقب هذا القرار سجل جميع العملات العربية و الاجنبية ارتفاعات قياسية في جميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية.

أسعار العملات في البنك المركزي

ارتفعت أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حسب شاشات البنك المركزي المصري، وجاءت أسعارها مقابل الجنيه المصري كالتالي: