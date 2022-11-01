سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم عند سعر 6.43 جنيه، بعد أن حقق قفزة قياسية بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساسية، وترك تسعير العملات لسياسة العرض والطلب، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، وأسعار باقى العملات العربية والأجنبية .
سعر الريال السعودي اليوم
أغلق الريال السعودي تعاملات اليوم على استقرار عند نفس الحدود السعرية التي سجلها خلال جلسة أمس الأثنين، وجاء سعره في أهم البنوك المصرية كالتالي:
- سعر الريال السعودى في البنك المركزي المصري : 6.4054 جنيه مصري للشراء، و 6.4353 جنيه مصري للبيع .
- سجل الريال سعودي في بنك مصر بلغ 6.3866 جنيه مصري للشراء، و 6.4138 جنيه مصري للبيع.
- وبلغ في البنك الأهلي المصري، شراء 6.3866 جنيه مصري ، بيع 6.4138 جنيه مصري .
وسجل الريال السعودي ارتفاع قياسي مقابل الجنيه المصري منذ الخميس الماضي بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم في واقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 713.75%، وعقب هذا القرار سجل جميع العملات العربية و الاجنبية ارتفاعات قياسية في جميع البنوك العاملة بالأسواق المصرية.
أسعار العملات في البنك المركزي
ارتفعت أسعار الصرف للعملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حسب شاشات البنك المركزي المصري، وجاءت أسعارها مقابل الجنيه المصري كالتالي:
- سجل سعر الدولار أمريكى 24.0714 جنيه مصري للشراء، و 24.1709 جنيه مصري للبيع.
- بلغ سعر اليورو 23.8861 جنيه مصري للشراء، و 23.9944 جنيه مصري للبيع .
- وصل سعر الجنيه إسترليني إلى 27.7520 جنيه مصري للشراء، و 27.8762 جنيه مصري للبيع.
- سجل سعر الفرنك السويسرى 24.0618 جنيه مصري للشراء، و 24.1709 جنيه مصري للبيع.
- سجل 100 ين يابانى 16.1846 جنيه مصري للشراء،و 16.2526 جنيه مصري للبيع.
- بلغ سعر الريال السعودى 6.4054 جنيه مصري للشراء، 6.4353 جنيه مصري للبيع.
- سجل دينار كويتى 77.7250 جنيه مصري للشراء، 78.0712 جنيه مصري للبيع .
- وصل سعر الدرهم الاماراتى إلى 6.5534 جنيه مصري للشراء، و 6.5809 جنيه مصري للبيع.
- سجل سعر اليوان الصينى3.2970 جنيه مصري للشراء، 3.3116 جنيه مصري للبيع.