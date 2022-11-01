الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الآن

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
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استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في أغلب البنوك العاملة في مصر، بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها من الخميس الماضي متأثر بقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة إلى 200 نقطة أساس وترك العملات لسياسة العرض والطلب مما أدى إلى رفع ارتفاع سعر العملات مقابل الجنيه، ومنها الدرهم الاماراتي والدولار.

 

سعر الدرهم الاماراتى

 

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 6.5534 جنيه للشراء، و 6.5809 جنيه للبيع.

وسجل في البنك الأهلي المصري للشراء 6.5447 جنيه مصري، وللبيع 6.5614 جنيه.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر حيث سجل 6.5447 جنيه للشراء، وو6.5614جنيه للبيع.

وكان الدرهم الإماراتي سجل قبل قرار البنك المركزي الخميس الماضي برفع الفائدة نحو 5.3518 جنيها للشراء و5.3519 جنيها للبيع، وبعد القرار بساعات قليلة وصل سعر الدرهم الاماراتي إلى 6.16 جنيها للشراء، و6.19 جنيها للبيع، واستمر في الارتفاع أمام الجنيه المصري حتى اليوم الثلاثاء الذي سجل فيه ارتفاع قياسي مقابل الجنيه.

 

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استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات

 

الدولار مقابل الدرهم الاماراتى

 

واستقر سعر الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم، وسجل نفس السعر الذي سجله خلال جلسة أمس وهو 3.6730 درهم.

وشهد سعر الدولار تراجع جديد أمام أغلب العملات العربية، وجاء كالتالي: 

  • ارتفع الدولار الأميركي مقابل الريال السعودي وبلغ 3.7581 ريال
  • تراجع الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي وسجل 0.3097 دينار
  • تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال العماني وسجل 0.3850 ريال
  • تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.6845 ريال
  • تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري وبلغ 24.0914 جنيه
  • ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي وسجل 4.9995دينار
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سعر صرف الدولار اليوم الاثنين والعملات الأوروبية مقابل الجنيه في ختام التعاملات

  • ارتفع سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية وسجل 1,519.7500 ليرة
  • تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الدرهم المغربي وبلغ 10.9131درهم
  • تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني وسجل سعر0.3770 دينار
  • استقر سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي 1,460.0000 دينار
الدرهم الإماراتي الجنيه البنوك الدولار الدينار الكويتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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