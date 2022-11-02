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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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مازالت العملات العربية والأجنبية في تصاعد مستمر مقابل الجنيه المصري، ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك إلى مستوى صرف قارب الـ 7 جنيهات، وهو أعلى سعر له على الاطلاق، بينما ارتفع في البنك المركزي المصري بمقدار قرشٍ واحدٍ ووصل لسعر صرف: 6.41 جنيه للشراء، 6.44 جنيه للبيع.

ويرصد موقع الدستور في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة الريال السعودي وفقًا لآخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري بعد نهاية التعاملات البنكية اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك البركة مقابل الجنيه: 6.24 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 31 أكتوبر فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 30-10-2022 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول مصر: 6.38 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للعملة السعودية في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 6.42 جنيه للشراء، 6.46 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للعملة السعودية في المصرف المتحد اليوم الأربعاء 2-11-2022.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري: 6.18 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 6.26 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 6.37 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للعملة السعودية في البنك التجاري الدولي cib

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي: 6.39 جنيه للشراء، 6.42 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه: 6.38 جنيه للشراء، 6.41 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للعملة السعودية في بنك بلوم مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك بلوم مصر: 6.42 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المصري الخليجي: 6.39 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس مقابل الجنيه: 6.40 جنيه للشراء، 6.45 جنيه للبيع.

 

 

سعر الريال السعودي الريال السعودي العملات بنك اليوم الأربعاء 2-11-2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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