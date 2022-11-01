البرازيل.. ازدياد قطع الطرقات بعد يومين على هزيمة لجايير بولسونارو

تكثّف قطع الطرقات في البرازيل صباح، الثلاثاء، غداة انتخاب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد، إذ يرفض العديد من سائقي الشاحنات ومحتجون موالون لجايير بولسونارو قبول هزيمة الرئيس اليميني المتطرّف.

وأكدت الشرطة الفدرالية المسؤولة عن الطرقات إقامة 250 حاجز على الطرقات تمنع المرور جزئياً أو بالكامل في 23 إلى 27 ولاية في البرازيل.

وكُتب على لافتة عُلقت على جسر " لولا لا" في ساو باولو العاصمة الاقتصادية حيث قطعت أيضاً طرق عديدة لاسيما تلك التي تربطها بمدينة ريو دو جانيرو، ما عرقل مرور الحافلات بين المدينتين.

سانتا كاترينا

وشهدت ولاية سانتا كاترينا (جنوب) حيث فاز جايير بولسونارو بنحو 70 بالمئة من الأصوات، أكبر عدد من الطرق المقطوعة.

وقال سمسار العقارات روزانجيلا سينا (62 عاماً) لوكالة فرانس برس: "آمل أن أتمكن من العودة إلى منزلي في ريو. تمكنت من دفع ثمن قضاء ليلة في فندق هنا لكن اضطر أشخاص كثر إلى النوم في محطة الحافلات".

وأمر قاض في المحكمة العليا في بيان مساء الاثنين "بفتح الطرقات والممرات العامة فوراً".

وطلب من شرطة الطرقات اتخاذ "كل الاجراءات الضرورية" لفتح الطرقات تحت طائلة فرض غرامة على مديرها العام أو سجنه بتهمة "العصيان".

وبعد مرور أكثر من 36 ساعة على إعلان النتائج الرسمية لم يعترف الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو بعد بهزيمته (نال 49,1 بالمئة مقابل 50,9 بالمئة للولا) على عكس عدد من حلفائه في الحكومة.

وهنأ عدد من قادة الدول لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، المرشح اليساري، على فوزه بولاية ثالثة كرئيس للبلاد، ستبدأ في الأول من يناير، بعدما كان فاز في 2003 و2010.

وفي العاصمة برازيليا حدّت الشرطة منذ مساء الاثنين من إمكانية وصول السيارات إلى ساحة السلطات الثلاث التي تضم القصر الرئاسي والمحكمة العليا والبرلمان، تحسّباً لاحتمال وصول متظاهرين مؤيّدين لبولسونارو.