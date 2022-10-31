التحقيق مع مسجل خطر ضبط بحوزته 250 فرش حشيش بالصف

تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى اتهام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة ضبط وبحوزته 250 فرش لجوهر مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

البداية كانت بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته 250 فرش لجوهر مخدر الحشيش، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.