الإثنين 31 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع مسجل خطر ضبط بحوزته 250 فرش حشيش بالصف

ارشيفية
ارشيفية
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تجرى النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها فى اتهام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة ضبط وبحوزته 250 فرش لجوهر مخدر الحشيش بمنطقة الصف.

البداية كانت بورود معلومات إلى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز وكرا لمزاولة أعماله الإجرامية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبحوزته 250 فرش لجوهر مخدر الحشيش، مبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم اقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة مسجل خطر المواد المخدرة 250 فرش مخدر الحشيش الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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