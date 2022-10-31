إصابة 4 إثر حادث تصادم فى البحيرة

شهدت قرية محلصا التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، إصابة 4 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك.

البداية كانت بورود إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام لعمل الإسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبراخيت العام، وحرر محضر والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.